Контрабанда японских авто: подсудимым вынесли приговор

В Петропавловске вынесли приговор по делу о контрабанде иномарок. Четверых подсудимых обвиняли в том, что они поставили на поток незаконный ввоз машин из Японии, сообщает Zakon.kz.

По информации КТК, прокурор просил каждому от 19 до 25 лет колонии, но суд вынес неожиданное решение.

Все подсудимые оправданы и освобождены прямо в зале суда.

Обвиняли их сразу по нескольким статьям. Это и создание транснациональной организованной группы, и контрабанда и легализация незаконных денег.

По версии следствия, мужчины пригнали из Японии в Казахстан под видом запчастей больше 250 праворульных машин почти на 300 млн тенге. Продавали машины, как следовало из материалов дела, по поддельным документам.

Подсудимые отрицали свою вину.

Суд счел, что все они были лишь нанятыми водителями, которые доставляли иномарки. Мужчин оправдали и отпустили. Машины, изъятые в качестве вещдоков, суд постановил вернуть владельцам.

Как сообщил судья специализированного межрайонного суда по уголовным делам СКО Ерлан Нуршарыпов, после того как приговор вступит в законную силу, они смогут требовать возмещения морального вреда за незаконные действия органов уголовного преследования.