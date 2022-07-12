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Что делать, если отчислили из университета

вуз, наука, университет, высшее образование Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Многие студенты успешно закрыли летнюю сессию и перешли на следующий курс. Но есть и такие, кого отчислили из вуза. Ведь бывают разные жизненные обстоятельства и причины, приведшие к такому исходу. Что делать, чтобы восстановиться в правах продолжить обучение, в материале Zakon.kz.

Руководитель управления содержания и интернационализации высшего образования Департамента высшего и послевузовского образования Индира Абилмажинова сообщила, что, согласно типовым правилам деятельности вузов, обучающийся отчисляется из вуза в следующих случаях:

  • за академическую неуспеваемость;

  • за нарушение принципов академической честности;

  • за нарушение правил внутреннего распорядка и Устава вуза;

  • за нарушение условий договора об оказании образовательных услуг, в том числе за неуплату стоимости обучения;

  • по собственному желанию.

Также обучающийся, получивший по итоговой аттестации оценку «неудовлетворительно», по ее словам, отчисляется как «не выполнивший требования образовательной программы: не защитивший дипломную работу (проект) или магистерскую диссертацию (проект)» или «не выполнивший требования образовательной программы: не сдавший комплексный экзамен».

Однако точных данных, сколько человек отчислили из вуза из-за неуспеваемости за последние три года – начиная с пандемии, в ведомстве нет, так как Министерство науки и высшего образования еще на стадии формирования.

У нас нет определенных категорий (дети-сироты, дети из многодетных семьей и так далее), кого не могут отчислить, потому что здесь, чтобы получить диплом, все они должны показать хорошую успеваемость. Индира Абилмажинова

Обучающемуся, отчисленному из вуза, выписывается транскрипт, куда записываются все учебные дисциплины или модули, которые изучал обучающийся, с указанием итоговой оценки.

Что делать, если отчислили из университета

Обучающийся, отчисленный из вуза, имеет возможность восстановления.

При этом правила восстановления обучающихся разрабатываются, утверждаются и обеспечиваются вузами самостоятельно, согласно их академической политике.

Нужно писать заявление на имя декана на восстановление и объяснять причину отчисления. При этом отчисленный студент должен освоить дисциплины, которые не сдал, разницу. В целом, правила восстановления каждый вуз разрабатывает сам, исходя из собственной академической политики. Нет нормы о том, что нужно предупреждать студента о рисках отчисления за сколько дней. У нас в законах определенных сроков нет. Индира Абилмажинова

Восстановление обучающихся осуществляется независимо от сроков их отчисления.

В пресс-службе ведомства также отметили, что в случае отчисления студента из вуза из-за академической неуспеваемости он может быть восстановлен в другом вузе. Отчисленный после сдачи академической задолженности может продолжить обучение и в своем родном вузе, но уже на платной основе. Это если до этого обучался на образовательном гранте.

Но при этом, если у него будут отличные баллы, то за ним остается право претендовать на освободившийся грант.

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Министерство науки и высшего образования РК Казахстан
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