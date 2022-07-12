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Шокирующее видео гибели полицейского при спасении ребенка взбудоражило Казнет

видео Казнет Кыргызстан Фото: скриншот видео
В социальных сетях казахстанцы распространяют видео, на котором трое мужчин в форме пытаются спасти мальчика из арыка. Благодаря слаженным действиям, ребенку удается выбраться на берег, однако сильное течение уносит двоих из них, сообщает Zakon.kz.

В подписи к рассылаемому видео автор отмечает, что трагедия произошла в селе Мерке Жамбылской области.

Тем временем, официальный представитель Министерства по чрезвычайным ситуациям Талгат Уали отметил, что ролик к Казахстану не имеет отношения.

По видео, пересылаемому по мессенджеру WhatsApp: на территории Казахстана не было зарегистрировано такого факта, на пульт дежурного тоже не поступал вызов. Также форменное обмундирование наших спасателей другое.Талгат Уали

В департаменте по чрезвычайным событиям Жамбылской области уточнили, что это случилось в Кыргызстане.

Согласно данным издания 24.kg, 16 июня в Ошской области участковый Сыймык Мырзабеков упал в канал Савай в селе Курбан-Кара.

Уточняется, что это произошло во время профилактического рейда по обеспечению безопасности детей во время купального сезона.

Трое коллег погибшего пытались спасти его, но не смогли, участковый утонул.

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