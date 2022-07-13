«Оптинол» представляет: как развивать зрительно-моторную координацию

Зрительно-моторная координация мгновенно связывает между собой работу глаз, мозга и тела и позволяет нам эффективно и действенно использовать руки в зависимости от того, что мы видим.

Результаты последних исследований показывают, что дети младшего возраста с лучшей зрительно-моторной координацией набирают более высокие баллы по базовым академическим навыкам чтения, письма и математики (согласно национальным академическим стандартам).

Что касается развития, исследования показали, что целенаправленная игровая деятельность способствует значительному улучшению моторики и координации движений глаз и рук у детей в возрасте 4-6 лет.

По оценкам Всемирной организации здравоохранения, всего в мире насчитывается 2,2 миллиарда человек, страдающих глазными заболеваниями, и по крайней мере у миллиарда из них заболевание можно было бы предотвратить.

Именно поэтому ведущие специалисты в медицине, врачи общей практики, фармацевты и инженеры собрались в X-Lab Оптинол – экспертном исследовательском центре компании ЯДРАН, чтобы проанализировать последние исследования и, применяя целостный подход, поделиться с нами тем, как заботиться о здоровье глаз и почему это важно для всего нашего организма.

Что такое зрительно-моторная координация и как она помогает детям лучше учиться?

Для X-Lab Оптинол Аубакирова Нурджамал Талгатовна, ведущий педиатр клиники «Балдырган» (Нур-Султан), открывает, как улучшить развитие зрения у детей, как зрительно-моторная координация помогает в профилактике глазных заболеваний и повышении успеваемости и когнитивных навыков у детей.

Зрительно-моторная координация – это способность использовать информацию, полученную при помощи глаз (зрительное восприятие пространства), для координации движений рук.

Современными исследованиями доказано: если ребенок идет в первый класс с недостаточно развитой мелкой моторикой (не умеет держать ручку, карандаш, обводить фигуру по контуру и т. д.), то ему будет тяжелее адаптироваться к учебному процессу. Поэтому развитию мелкой моторики, а также согласованных движений глаз и рук нужно уделять особое внимание на протяжении всего дошкольного периода.

Зрительно-моторная координация обеспечивает тесную связь мелкой моторики рук и зрительного восприятия. Если у ребенка есть нарушения зрения или мелкой моторики, то у него будет недостаточно развита и зрительно-моторная координация.

Если же у ребенка хорошо развита зрительно-моторная координация, то ему, наоборот, будет легко усваивать школьные знания и навыки, запоминать новое, формировать ассоциативные связи и получать удовольствие от процесса учебы.

Полный анализ врача читайте здесь

X-Lab Оптинол: эксперты выясняют, как можно предотвратить каждое второе заболевание глаз

Партнерский материал

Фото: X-laв Оптинол

Ведущий офтальмолог расскажет, как вода влияет на здоровье глаз в летнее время.

Фото: X-laв Оптинол

Вода и влага являются важными составляющими слоя слезной пленки, который может стать слишком тонким и уменьшить выработку слезы в случае обезвоживания. Узнайте, как вода и ее качество влияют на здоровье глаз в анализе врач офтальмохирурга Панченко Снежаны Константиновны.

Сухость глаз и сухость в носу: специалист советует, как лечить аллергию летом

Фото: X-laв Оптинол

Сезонный аллергический риноконъюнктивит представляет собой заболевание носа и глаз, поражающее одну пятую часть всего населения. Узнайте, что лечить в первую очередь при симптомах аллергии летом – глаза или ноc – в исследовании ведущего оториноларинголога Жунусовой Жанат Жакеновны.

Оптинол – это серия препаратов искусственной слезы на основе гиалуроновой кислоты, применяемых при легком, умеренном и крайне тяжелом синдроме сухого глаза.

Партнерский материал