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«Астана» постепенно набирает время на «Тур де Франс» 2022 года

Велоспорт Тур де Франс Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Знаменитая веломногодневка «Тур де Франс» уже в самом разгаре. После дня отдыха велогонщики, в числе которых и представители казахстанской команды Astana Qazaqstan Team, приступят к дальнейшим своим обязанностям на 10-м этапе, сообщает Zakon.kz.

К текущему моменту, после девяти этапов, положение казахстанской велодружины понемногу поправляется. Благодаря хорошим действиям своих велогонщиков, на 9-м горном этапе «Астана» ушла с последнего 22-го места в командном зачете и расположилась к данному часу на 16-й позиции. Этот подъем в командной классификации может еще измениться, так как впереди горные этапы и все решится там.

Постепенно набирает ход капитан и лидер Astana Qazaqstan Team Алексей Луценко, который за последнюю неделю неплохо проявил себя в горных разборках среди «генеральщиков», оказываясь среди них на финише. Казахстанец благодаря своей настойчивости сумел подняться на 15-е место в общей классификации. Он уступает лидеру гонки словенцу Тадею Подачару 4 минуты и 58 секунд.

Tour de France 2022 заканчивается 24 июля.

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Франция
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