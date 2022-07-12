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Сохранить исторический облик: как пройдет реконструкция сквера Дворца школьников в Алматы

реконструкция Дворец школьников Фото: пресс-служба акимата Алматы
Во Дворце школьников прошло обсуждение проекта реконструкции сквера. В мероприятии приняли участие жители района, общественники, члены инициативной группы и представители акимата Алматы.

Работы планируют закончить к концу 2022 года. Проектом предусмотрено восстановление поливной системы, установка современной системы освещения, замена устаревшего асфальта на брусчатку и др.

Алматы сквер

Фото: пресс-служба акимата Алматы

В процессе обсуждения проекта принято решение сохранить исторический облик сквера. Ремонтные работы по скверу не проводились более 15 лет. Необходимо привести его в порядок, обновить покрытия, добавить озеленение, оснастить необходимыми современными инженерными системами взамен изношенных и проложить их там, где не было.Автор, ландшафтный архитектор Роман Шнайдерман

Алматы сквер

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Старый асфальт на территории сквера обновят на крупноформатную брусчатку производства алматинского завода. Подобную плитку можно видеть в Парке имени 28 гвардейцев-панфиловцев.

В качестве покрытия выбрана брусчатка, так как этот материал экологичный и безопасный, в отличие от битума (используется при укладке асфальта), качество которого в Казахстане страдает.Общественный деятель Тимур Елеусизов

Проектом предусмотрена посадка 5442 штук саженцев, из-них: 148 – лиственных и хвойных пород, 1757 – кустарников и 3537 – цветов. Таким образом, количество зеленых насаждений в сквере, а именно деревьев и кустарников, вырастет с 907 до 1905.

сквер Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Система полива будет комбинированной. Подземная – на глубине 15-20 см в местах, где газоны и кустарники, и надземная, чтобы не повредить деревья. Система автоматическая, в то время как сейчас используется ручной труд, – уточнил представитель компании-подрядчика.

Демонтированные гранитные бордюры, урны и скамейки будут использованы повторно.

В ходе проверки работ специалистами установлен факт повреждения гранитных бордюров при демонтаже. В связи с чем в отношении подрядной организации приняты меры административного взыскания за нарушение правил благоустройства. В данном сквере после проведения ремонтных работ временно демонтированные гранитные бордюры и поребрики будут повторно установлены вокруг памятников и вдоль центральной аллеи.Руководитель управления экологии и окружающей среды Алматы Серик Адильбаев

По словам жителей района, обновление сквера должно стать знаковым событием для такого исторического места.

Вот наш родной Дворец школьников, в детстве ходил сюда на кружки. На днях заметил, что начали реконструкцию парка, и я только за. Обновят асфальт, побольше зелени посадят, детскую зону можно придумать, лавочек побольше бы поставили, чтобы можно было отдохнуть вечером.Житель района Руслан Абдулходжаев

сквер Алматы

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Реконструкция нужна, чтобы наши дети здесь могли гулять и играть. Давно пора обновить этот сквер. Мы живем в этом месте более 10 лет и не видели, чтобы здесь проводились ремонтные работы, – делится своим мнением житель района Гульшат Утеулеева.

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Анастасия Московчук
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