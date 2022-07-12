Цена на золото падает: рынки ожидают важные данные из США

12 июля стоимость золота опустилась ниже 1730 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов, передает Zakon.kz

По состоянию на 10:45 по времени Нур-Султана цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex снижалась на 4,4 доллара, или на 0,25%, до 1727,3 доллара за тройскую унцию, — сообщает 1prime.ru.

Ранее в ходе торгов показатель достигал минимального уровня в 1721,65 доллара. Это самое низкое значение с августа 2021 года. Сентябрьский фьючерс на серебро дешевел на 0,93% — до 18,955 доллара за унцию.

Рынки продолжают ожидать важные данные из США. В среду будет опубликована статистика по инфляции в стране в июне. Эксперты считают, что годовая инфляция составила 8,8% после 8,6% месяцем ранее, что может стать новым рекордом с декабря 1981 года.

Высокая инфляция может послужить для Федеральной резервной системы (ФРС) США сигналом о необходимости ужесточения монетарной политики.