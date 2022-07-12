Что происходит на валютных рынках Казахстана и России

В Национальном Банке Казахстана разъяснили причины колебаний курса тенге. Подробнее о факторах, влияющих на волатильность курса нацвалюты и о причинах укрепления курса рубля — в материале Zakon.kz.

В Нацбанке заверили, что с целью недопущения угрозы финансовой стабильности, банк оставляет за собой право вмешательства на валютных торгах при чрезмерной волатильности курса национальной валюты.

Волатильность тенге будет зависеть от изменения геополитической обстановки, ожиданий внутренних участников и ситуации на мировых рынках.

Национальный Банк придерживается принципа плавающего курса российского рубля и никак не влияет на его «качели». В июне текущего года на финансовом рынке произошло значительное укрепление рубля, особенно по отношению к доллару.

Такое значительное укрепление происходило на фоне введенных в России мер контроля движения капитала, высоких цен на основные экспортные товары и энергоресурсы, на фоне сокращения импорта.

Несмотря на значительное смягчение введенных ранее валютных ограничений, российский рубль продолжил укрепление под влиянием высоких цен на нефть и газ и низких объемов импорта. Глава Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов

Обменный курс тенге по отношению к российскому рублю не формируется напрямую, а полностью зависит от того, как ведут себя индивидуально тенге и рубль по отношению к доллару США.

Рынок тенге и рубля недостаточно глубокий и ликвидный для самостоятельного формирования. Это связано с торговым дисбалансом между Россией и Казахстаном, а также с тем, что казахстанские экспортеры не продают свою продукцию на территорию России за тенге, в отличие от российских экспортеров, которые большинство своего экспорта в Казахстан продают за российские рубли. Это приводит к низкому спросу на тенге на территории России.