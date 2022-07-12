Нам не нужны командные перемещения – Аймагамбетов про ротацию директоров школ

Министр просвещения Казахстана Асхат Аймагамбетов поручил провести ротацию руководителей детских садов и школ в рамках закона, передает корреспондент Zakon.kz.

Заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования министерства Жомарт Карамбаев отметил, что ротации подлежат руководители образовательных организаций, которые работают в должности семь и более лет.

На сегодня по республике работают 3019 заведующих государственными детскими садами, из них 839 человек занимают должность на протяжении семи и более лет, а также 6299 директоров школ, 1246 из которых с таким же стажем. Согласно данным из регионов, с начала этого года 322 заведующих детсадами прошли ротацию – это 50% от общего количества подлежащих ротации. Из 1246 директоров школ 229 прошли ротацию. Жомарт Карамбаев

Министр просвещения Асхат Аймагамбетов на аппаратном совещании подчеркнул, что ротация проводится не для командных перемещений из одной школы в другую. В связи с этим он поручил территориальным департаментам взять вопрос на контроль.

Нужно все провести в рамках закона. Я слышу, что в некоторых регионах директора, подлежащие ротациям, выбирают школы: сюда хочу, а туда не хочу. В целом эти моменты нужно прекратить. Если не понимают цели ротации и не принимают ее, то с такими людьми нужно решать вопрос вплоть до расторжения трудового договора. Если такие ситуации будут возникать, то наши департаменты должны их в срочном порядке решать. Асхат Аймагамбетов

Ранее глава Минпросвещения высказался о результатах ЕНТ. По словам министра, показатели неудовлетворительные, поэтому каждая школа должна провести соответствующий анализ.