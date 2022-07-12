Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Отец утонувшего студента из Индии прилетел в Казахстан

поиск Туркестанская область Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области
В Туркестанской области продолжаются поиски двух граждан Индии, утонувших еще 26 июня в реке Аксу, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона отметили, что 11 июля на место происшествия приехал отец одного из утонувших студентов.

спасатели поиск

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

По данным пресс-службы, начальник ДЧС Нургали Жунусов ознакомил его с ходом поисковых работ и сообщил, что поиски будут продолжаться поэтапно.

спасатели поиск

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Напомним, 26 июня в 20:10 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что в 16:49 в 5 км от села Ханарык Толебийского района, в каньоне Аксу реки Аксу два студента 2001 года рождения при неизвестных обстоятельствах утонули.

спасатели поиск

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Новость по теме

Утонули студенты из Индии: поиски в Туркестанской области ведутся при помощи вертолета

Как уточнили в ведомстве, группа студентов (22 человека – преподаватель и 21 гражданин Индии) Южно-Казахстанской медицинской академии прибыла из Шымкента.

Читайте также

Четверо детей отравились после дезинсекции клопов в отеле Алматы

Шокирующее видео гибели полицейского при спасении ребенка взбудоражило Казнет

Дочь спрятала тело матери на балконе: появились подробности дела

Анастасия Московчук
Туркестанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
Казахстан открывает границу с Россией и Узбекистаном
Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
Алаколь
Алаколь: туристы должны быть в безопасности и не опасаться за свою жизнь
видео Казнет Кыргызстан
Шокирующее видео гибели полицейского при спасении ребенка взбудоражило Казнет
в Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
Избиение после ДТП в Алматы
Конфликт на дороге в Алматы перерос в избиение и попал на видео
Вернулась из Британии
Баурсаками и кумысом встретили Елену Рыбакину в аэропорту Нур-Султана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления