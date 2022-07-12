Отец утонувшего студента из Индии прилетел в Казахстан

В Туркестанской области продолжаются поиски двух граждан Индии, утонувших еще 26 июня в реке Аксу, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона отметили, что 11 июля на место происшествия приехал отец одного из утонувших студентов.

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

По данным пресс-службы, начальник ДЧС Нургали Жунусов ознакомил его с ходом поисковых работ и сообщил, что поиски будут продолжаться поэтапно.

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

Напомним, 26 июня в 20:10 на пульт дежурно-диспетчерской службы ДЧС Туркестанской области поступило сообщение о том, что в 16:49 в 5 км от села Ханарык Толебийского района, в каньоне Аксу реки Аксу два студента 2001 года рождения при неизвестных обстоятельствах утонули.

Фото: пресс-служба ДЧС Туркестанской области

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Как уточнили в ведомстве, группа студентов (22 человека – преподаватель и 21 гражданин Индии) Южно-Казахстанской медицинской академии прибыла из Шымкента.