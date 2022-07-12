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Елена Рыбакина потратит часть призовых на благотворительность и поддержку юниоров

Смаилов Фото: primeminister.kz
Во время встречи с премьер-министром РК Алиханом Смаиловым победительница Уимблдона Елена Рыбакина рассказала, что часть призовых средств планирует направить на благотворительность и поддержку юниоров в Казахстане, передает Zakon.kz.
Я думаю, было бы правильно организовать турнир или учредить грант для молодых игроков, потому что я получала здесь огромную поддержку. Теперь моя очередь помогать молодому поколению развиваться.Казахстанская теннисистка Елена Рыбакина

Также часть средств спортсменка планирует направить на помощь животным.

Буквально через пару дней я начну подготовку к турнирам, которые пройдут в США. На этот год была цель попасть в Топ-10 мирового рейтинга. Конечная цель – стать первой. Буду к этому стремиться и работать.Елена Рыбакина

Глава правительства вручил Елене Рыбакиной орден «Достық» II степени, присужденный президентом страны за выдающиеся спортивные достижения и вклад в развитие международного сотрудничества.

Смаилов

Фото: primeminister.kz

Все казахстанцы с большим волнением следили за вашей борьбой с самыми титулованными теннисистами мира. Победив в турнире «Большого шлема», вы оправдали надежды всех наших соотечественников, а также внесли неоценимый вклад в популяризацию тенниса в Казахстане. Уверен, эта победа послужит стимулом для многих юных спортсменов.Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

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Елена Рыбакина поблагодарила за высокую награду и отметила, что всегда ощущает поддержку казахстанцев.

Конечно, я всегда чувствую поддержку наших соотечественников. Это для меня большая радость и ответственность. Вчера по прилете в Казахстан я увидела, сколько людей пришли меня встречать. Мне до сих пор не верится в происходящее.Елена Рыбакина

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