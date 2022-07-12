Казахстанцы смогут чаще летать в Россию
Фото: Zakon.kz.
Казахстан расширяет авиасообщение с Россией. Так, российская авиакомпания Red Wings с 17 июля планирует начать выполнение регулярных пассажирских рейсов по маршруту Алматы – Челябинск с частотой один рейс в неделю по воскресеньям, сообщает Zakon.kz.
Также с 22 июля по маршруту Актобе – Жуковский с частотой два рейса в неделю по пятницам и воскресеньям.
По информации Комитета гражданской авиации, рейсы будут выполняться на воздушных судах типа SU-95.
Открытие новых рейсов между Казахстаном и Россией будет способствовать дальнейшему развитию торгово-экономического, инвестиционного, туристического и культурного сотрудничества между двумя странами. Пресс-служба КГА
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