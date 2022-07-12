Какой будет погода 13 июля в Казахстане
На юго-западе, юге страны – пыльная буря, на западе – град. И только на юге, северо-западе и в центре Казахстана ожидается погода без осадков. РГП «Казгидромет»
На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Западно-Казахстанской области, на западе, в центре Костанайской области синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.
Днем на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается сильная жара.
Днем на большей части Мангистауской области, на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей – очень сильная жара.
В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +28...+30°С.
В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +27...+29°С.
В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +35...+37°С.