Какой будет погода 13 июля в Казахстане

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 июля. На большей части страны пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, сообщает Zakon.kz.

На юго-западе, юге страны – пыльная буря, на западе – град. И только на юге, северо-западе и в центре Казахстана ожидается погода без осадков. РГП «Казгидромет» На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Западно-Казахстанской области, на западе, в центре Костанайской области синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность. Днем на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается сильная жара. Днем на большей части Мангистауской области, на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей – очень сильная жара. В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +28...+30°С. В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +27...+29°С. В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +35...+37°С. Читайте также В Казахстан вернули останки воина, погибшего в годы ВОВ на Невском пятачке «Я очень рада»: Баян Максаткызы об освобождении экс-супруга Покупатели устроили битву за сахар в магазине Актау

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