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Какой будет погода 13 июля в Казахстане

Прогноз погоды на 13 июля в Казахстане Фото: unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 13 июля. На большей части страны пройдут дожди с грозами, ожидается усиление ветра, сообщает Zakon.kz.
На юго-западе, юге страны – пыльная буря, на западе – град. И только на юге, северо-западе и в центре Казахстана ожидается погода без осадков. РГП «Казгидромет»

На большей части Туркестанской, Кызылординской, Атырауской областей, на юге Западно-Казахстанской области, на западе, в центре Костанайской области синоптики прогнозируют чрезвычайную пожарную опасность.

Днем на большей части Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской, Костанайской областей ожидается сильная жара.

Днем на большей части Мангистауской области, на юге Западно-Казахстанской, Атырауской, Актюбинской областей – очень сильная жара.

В Нур-Султане переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +16...+18°С, днем +28...+30°С.

В Алматы переменная облачность, днем дождь, гроза. Ветер северо-восточный, 2-7 м/с, при грозе порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +17...+19°С, днем +27...+29°С.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +18...+20°С, днем +35...+37°С.

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Анастасия Стативкина
Казгидромет Казахстан
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