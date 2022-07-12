Президент обратился к участникам съезда молодежного крыла партии Amanat

12 июля в ходе внеочередного VI съезда молодежного крыла партии Amanat была принята новая программа трансформации молодежного крыла, изменены состав центрального совета и наименование молодежной организации.

В ходе пленарного заседания президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратился к делегатам съезда с видеообращением.

Глава государства назвал три важных приоритета для молодежи Нового Казахстана. Это стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм.

Фото: Amanat

Говоря о стремлении к знаниям, президент заявил, что будущее за цифровыми технологиями и инновациями. Он подчеркнул, что при участии молодежи страна должна стать конкурентоспособной, обеспечив повышение благосостояния и качества жизни граждан.

Молодежь должна ценить честный труд и быть сильной духом, должна уметь ставить интересы государства выше всего. Для этого нужно знать родной язык, чтить традиции и историю своего народа. Это – святой долг каждого молодого человека, и об этом надо помнить всегда.

Фото: Amanat

Также президент отметил, что любовь к родной земле начинается не с красивых слов, а с реальных дел. Только целеустремленный гражданин может стать настоящим государственником и внести свой вклад в успешное будущее Казахстана.

Пожелав успехов работе съезда, Касым-Жомарт Токаев выразил уверенность, что молодежь оправдает большие надежды, которые возлагает на нее старшее поколение.

В ходе съезда форвард футзального клуба «Кайрат» Биржан Оразов, ставший лучшим бомбардиром Евро-2022, озвучил предложение молодежи переименовать молодежное крыло партии на «Жастар Рухы». Данное решение было поддержано всеми делегатами.

Также выступили медиаволонтер Диас Камериданов, военнослужащий из Актобе Улан Мырзабай, волонтер из Алматы Ариана Белобжицкая, учитель информатики из села Озерное СКО Асыл Ахметова, общественный деятель Даулет Мукаев, телеведущий Максат Толыкбай и др.

Подводя итоги съезда, председатель партии Amanat Ерлан Кошанов подчеркнул, что Новый Казахстан строится во благо будущего молодежи.

Фото: Amanat

Суть проводимых реформ заключается в том, чтобы каждый из вас имел равные возможности для самореализации в политической жизни страны, в бизнесе и в других общественно важных сферах. Все эти изменения были внесены в Конституцию по инициативе президента. Именно молодежь находится на передовой по реализации этих реформ. Ерлан Кошанов

В пленарном заседании съезда, который проходит в поселке Зеренда Акмолинской области, приняли участие свыше 350 делегатов со всех регионов.