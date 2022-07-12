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Как в Акмолинской области реализуют бизнес-инициативы

проекты развитие Фото: пресс-служба управления внутренней политики Акмолинской области
В Акмолинской области активно развивается предпринимательский сектор. К примеру, успешно реализуются государственные программы «Дорожная карта бизнеса 2025», «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы» и «Экономика простых вещей».

Как отметили в управлении предпринимательства и туризма, в области за период действия программы «Дорожная карта бизнеса 2025» одобрено 4138 проектов на общую сумму 236,1 млрд тенге.

В прошлом году по программе ДКБ-2025 поддержано 1685 проектов. Основными видами поддержки являются субсидирование, гарантирование кредитов, предоставление государственных грантов, подведение производственной инфраструктуры.

По второму направлению программы «Дорожная карта занятости на 2020-2021 годы» предусмотрено микрокредитование начинающих предпринимателей, малого бизнеса, микропредпринимательства, в том числе для развития семейного и социального предпринимательства.

На реализацию программы выделено 1543 млн тенге из которых планируется выдать порядка 186 микрокредитов и создать более 240 рабочих мест.

На сегодняшний день в области микрокредиты получили 164 представителя бизнеса на общую сумму 832 млн тенге, - сообщили в областном ведомстве.

Еще одним механизмом поддержки предпринимательства, которому уделяется особое внимание в области, является проект «Экономика простых вещей». Основная задача программы состоит в замещении импортных социально значимых продовольственных товаров на местные.

Всего с начала реализации программы профинансировано 260 проектов на общую сумму 44,6 млрд тенге.

Отрасли, в которых в основном задействованы одобренные проекты, связаны с деятельностью в аграрной сфере (переработка молока, разведение молочных пород скота, переработка и консервирование мяса), легкой промышленности (производство одежды и принадлежностей), гостиничным бизнесом и другие, - отметили в областном управлении.

В рамках программы успешно реализуют свои проекты такие предприятия, как ТОО «Агрофирма Родина», ТОО «АсылАрман», ТОО «MILK PROJECT», ТОО «Kazyna SR», ТОО «Авиценна-Бурабай», ТОО «Зерновая индустрия - Астана», ТОО «КАИК» и другие.

К слову, в области на сегодня действует более 50 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства.

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