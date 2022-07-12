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Курс доллара снова вырос до 473,38 тенге

курс иностранной валюты Фото: Zakon.kz
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара вырос до 473,38 тенге (+8,12), передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс евро на торгах составил 474,60 тенге.

Средневзвешенный курс рубля вырос на 0,36 пункта и достиг отметки в 8,01 тенге.

Средневзвешенный курс китайского юаня подрос на 1,21, до 70,50 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 472-476 тенге, евро – по 475-481 тенге, российские рубли – по 7-7,4 тенге.

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Оксана Житникова
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