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В МИИР озвучили планы по развитию транспортно-логистической отрасли Казахстана

Актау, порт, Казахстан Фото: gov.kz
И.о. председателя Комитета транспорта Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК Касым Тлепов заявил, что необходимо принять определенные меры для наращивания транзитного экспортного потенциала, передает корреспондент Zakon.kz.
Есть планы по строительству дополнительной железнодорожной инфраструктуры, строительству терминальных мощностей. Особое внимание будет уделяться развитию морской отрасли. Глава государства особо отметил, что пришло время наращивать наши позиции на Каспийском море, развивать морские порты Актау, Курык, создавать и развивать свой отечественный торговый флот. И.о. председателя Комитета транспорта МИИР РК Касым Тлепов

Для развития транзитных экспортных перевозок между Россией и Китаем сегодня, по его словам, планируется строительство вторых путей железнодорожного участка Достык – Мойынты, что позволит разгрузить алматинский узел в среднем на 30%.

Также рассматривается вопрос строительства третьего погранперехода и железнодорожного участка Бахты – Аягоз.

Тлепов уточнил, что КТЖ в настоящее время ведет переговоры с российскими и китайскими коллегами.

Станция Сарыагаш на сегодняшний день загружена на полную мощность, резервы составляют порядка 1 млн тонн. В связи с этим планируется строительство железной дороги Дарбаза – Мактаарал. Железнодорожный путь позволит соединить Мактааральский район с основной магистральной железнодорожной сетью. И.о. председателя Комитета транспорта МИИР РК Касым Тлепов

Глава комитета напомнил, что до сих пор не раскрыт потенциал Транскаспийского международного транспортного маршрута – одного из основных альтернативных маршрутов.

В свое время в рамках предыдущих государственных программ были реализованы проекты по строительству паромного комплекса в порту Актау. Также были приняты меры по расширению пропускной способности действующего порта Актау. Сегодня пропускная способность нашей инфраструктуры практически составляет 21 млн тонн. Мы имеем возможность перевозить любые виды грузов в данном направлении. И.о. председателя Комитета транспорта МИИР РК Касым Тлепов

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