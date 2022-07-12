Крал платежные терминалы: мужчину задержали в Кызылорде

Фото: polisia.kz

В полицию Кызылорды обратился бизнесмен и сообщил о пропаже терминалов. Неизвестный мужчина похищал терминалы из аптек, которые расположены в центре города. Момент краж попал на видео, передает Zakon.kz.

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