Крал платежные терминалы: мужчину задержали в Кызылорде
Фото: polisia.kz
В полицию Кызылорды обратился бизнесмен и сообщил о пропаже терминалов. Неизвестный мужчина похищал терминалы из аптек, которые расположены в центре города. Момент краж попал на видео, передает Zakon.kz.
Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Туркестанской области. Он водворен в изолятор временного содержания
По факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». Подсчитывается материальный ущерб.
Полицейские проверяют причастность задержанного к другим преступлениям.
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