Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Крал платежные терминалы: мужчину задержали в Кызылорде

Кызылорда Фото: polisia.kz
В полицию Кызылорды обратился бизнесмен и сообщил о пропаже терминалов. Неизвестный мужчина похищал терминалы из аптек, которые расположены в центре города. Момент краж попал на видео, передает Zakon.kz.

Полиция задержала подозреваемого. Им оказался 31-летний житель Туркестанской области. Он водворен в изолятор временного содержания

По факту проводится досудебное расследование по ст. 188 УК РК «Кража». Подсчитывается материальный ущерб.

Полицейские проверяют причастность задержанного к другим преступлениям.

Читайте также

Полицию пришлось вызывать в магазин Караганды из-за «сахарных разборок»

Группу квартирных «воров-гастролеров» задержали в Уральске

Почти 134 кг марихуаны изъяли у двух задержанных в Жамбылской области

Ирина Лукичева
Кызылорда
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
Казахстан открывает границу с Россией и Узбекистаном
Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу
видео Казнет Кыргызстан
Шокирующее видео гибели полицейского при спасении ребенка взбудоражило Казнет
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
Алаколь
Алаколь: туристы должны быть в безопасности и не опасаться за свою жизнь
в Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
Избиение после ДТП в Алматы
Конфликт на дороге в Алматы перерос в избиение и попал на видео
Вернулась из Британии
Баурсаками и кумысом встретили Елену Рыбакину в аэропорту Нур-Султана
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления