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«Барселона» сделала последний запрос «Баварии» по переходу Левандовского

Футбол Бавария Берселона Фото: Instgram/_rl9
Испанская «Барселона» сделала заключительное предложение немецкой «Баварии» по форварду Роберту Левандовскому. Каталонский коллектив хочет купить польского нападающего за 50 млн евро, сообщает Zakon.kz.

Как передает немецкое издание Bild, нападающий «Баварии» уже вернулся в стан чемпиона Бундеслиги и прошел контрольный медосмотр. Но футболисты немецкого клуба размышляют над тем, стоит ли дальше тренироваться с 33-летним польским игроком.

Сам же Роберт Левандовский давно не скрывает, что хочет поменять команду, и один из главных вариантов перехода — «Барселона». Его контракт с «Баварией» рассчитан еще на год и истекает в 2023 году. Окончательная точка в этом вопросе будет поставлена уже на днях.

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