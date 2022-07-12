Wimbledon: все победители 2022 года

В минувшее воскресенье в Лондоне завершился один из самых главных теннисных турниров этого года – Wimbledon, который был наполнен накалом страстей.

Елена Рыбакина сотворила историю, 23-летняя теннисистка стала первой казахстанкой, завоевавшей титул турнира «Большого шлема». Помимо этого, Елена отказалась от премии Федерации тенниса Казахстана, решив пожертвовать часть призовых на поддержку и развитие детского тенниса в Казахстане.

Новак Джокович в очередной раз отстоял чемпионский титул. Для легендарного теннисиста победа на Wimbledon стала седьмой в карьере и четвертой подряд. Однако, несмотря на победу, Джокович опустился на седьмую строчку мирового рейтинга ATP.

Ежегодно внимание болельщиков приковано к женскому и мужскому турниру, но хотелось бы отметить, что Wimbledon – не только про матчи одиночного разряда.

Чемпионами парного разряда среди мужчин после четырехчасовой борьбы в финальном матче стал австралийский тандем Макса Пёрселла и Мэттью Эбдена. Успех пары впечатляет, учитывая тот факт, что, будучи №17 среди сеяных на соревнованиях, в двух последних кругах Пёрселл и Эбден боролись за победу с №1 и №2 сеяными турнира.

Чешские теннисистки Барбора Крейчикова и Катерина Синякова на шаг приблизились к тому, чтобы стать обладательницами календарного золотого «Большого шлема». К прошлогодней победе на «Ролан Гарросе» и титулу австралийского турнира девушки добавили чемпионство на Wimbledon, и теперь у них остается один незакрытый гештальт – US Open.

Обладателями титула смешанного разряда стали Нил Скупски (Великобритания) и Дезире Кравчик (США). Они обошли Мэттью Эбдена, которому не удалось закрепить успех, и Саманту Стосур.

В рамках соревнований был проведен ветеранский турнир парного разряда открытого чемпионата Великобритании – Legends Invitational Doubles, где принимали участие игроки, завершившие карьеру.

Победительницами женского турнира стали Ким Клейстерс (Бельгия) и Мартина Хингис (Швеция).

Мужскую сетку возглавили американцы Боб Брайан и Майк Брайан.

В смешанном разряде чемпионами стал сербско-французский дуэт – Ненад Зимонич и Марион Бартоли.

Одной из отличительных черт турниров «Большого шлема» являются соревнования на колясках. Теннис на колясках относится к паралимпийскому виду спорта, единственное отличие в правилах – игрок может отбить мяч после второго отскока от поверхности корта.

Среди мужчин победителем стал паралимпийский чемпион, 1-я ракетка мира, Синго Куниэда (Япония).

Теннисистка из Нидерландов, Диде де Гроот, добавила очередной титул в копилку трофеев соревнований «Большого шлема».

В парном разряде победителями среди мужчин стали стали голландцы Сэм Шрёдер и Нилс Винк, среди женщин – японско-американский дуэт, Юи Камидзи и Дана Мэтьюсон.

Любой большой спорт начинается с юных спортсменов. Wimbledon предоставляет молодым теннисистам прекрасную возможность проявить себя.

Чемпионские титулы этого года в одиночном разряде получили хорватский спортсмен Мили Полиган (17 лет) и американка Лив Ховде (16 лет).

Победителями парного разряда среди юношей стал американский дуэт Алекс Микельсен и Себастьян Горзны, среди девушек – Роуз Мари Ниджкамп (Нидерланды) и Анджелла Окутои (Кения).

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