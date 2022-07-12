За создание и рекламу финпирамид ужесточат наказание — подписан закон

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид», сообщает Zakon.kz.

Основной целью закона является приведение норм действующего законодательства в соответствие с требованиями современных вызовов в борьбе с финансовыми мошенничеством.

В частности, пресечение преступлений на начальной стадии путем криминализации рекламы финансовых пирамид, а также усиления ответственности за их создание и руководство.

Кроме того, закон предусматривает внесение изменений и дополнений в два кодекса.

Основные задачи:

ужесточение наказания за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами;

установление уголовной ответственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид;

определение подследственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.

Отмечается, что принятие закона позволит усилить защиту граждан от вовлечения в незаконные финансовые и инвестиционные проекты, обеспечит повышение ответственности субъектов правонарушений, связанных с созданием и рекламой финансовых (инвестиционных) пирамид.

Также главой государства подписан закон «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».

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Финансовые пирамиды достаточно распространены в Казахстане, в их рекламе участвуют популярные в социальных сетях личности – блогеры, вайнеры, актеры.

Ранее эксперты отмечали, что разновидностей современных пирамид сегодня много, но работают они по единому принципу.

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А именно: средства к ним поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Как только поток людей и денег заканчивается, пирамида рушится.