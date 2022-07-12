За создание и рекламу финпирамид ужесточат наказание — подписан закон
Основной целью закона является приведение норм действующего законодательства в соответствие с требованиями современных вызовов в борьбе с финансовыми мошенничеством.
В частности, пресечение преступлений на начальной стадии путем криминализации рекламы финансовых пирамид, а также усиления ответственности за их создание и руководство.
Кроме того, закон предусматривает внесение изменений и дополнений в два кодекса.
Основные задачи:
ужесточение наказания за создание и руководство финансовыми (инвестиционными) пирамидами;
установление уголовной ответственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид;
определение подследственности за рекламу финансовых (инвестиционных) пирамид.
Отмечается, что принятие закона позволит усилить защиту граждан от вовлечения в незаконные финансовые и инвестиционные проекты, обеспечит повышение ответственности субъектов правонарушений, связанных с созданием и рекламой финансовых (инвестиционных) пирамид.
Также главой государства подписан закон «О внесении дополнения в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам противодействия деятельности финансовых (инвестиционных) пирамид».
Финансовые пирамиды достаточно распространены в Казахстане, в их рекламе участвуют популярные в социальных сетях личности – блогеры, вайнеры, актеры.
Ранее эксперты отмечали, что разновидностей современных пирамид сегодня много, но работают они по единому принципу.
А именно: средства к ним поступают за счет постоянного привлечения новых участников. Как только поток людей и денег заканчивается, пирамида рушится.
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