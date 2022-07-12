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Баскетболист сборной Италии упал с балкона и сломал позвоночник перед Евро-2022

Баскетбол Падение Балкон Фото: Instagram/alegentile5
Итальянский форвард Алессандро Джентиле был срочно доставлен в испанскую клинику после падения с балкона на арендованной вилле в Пальма-де-Майорка, передает Zakon.kz.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, игрок упал с высоты четырех метров, у него перелом нескольких позвонков. 29-летнего баскетболиста экстренно доставили на вертолете в больницу. После улучшения его переведут в Неаполь, где спортсмену сделают операцию.

По словам Алессандро, с ним все в порядке и чувствует он себя неплохо.

Я поеду в Италию на лечение. Спасибо всем, кто поддержал меня. Простите, что заставил поволноваться. Алессандро Джентиле

Скорее всего, баскетболист пропустит Евробаскет, который пройдет с 1 по 18 сентября.

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