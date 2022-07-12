Суперлуние произойдет 13 июля: что ждать знакам зодиака

Вечером 13 июля 2022 года произойдет редкое астрологическое явление — суперлуние. Можно ощутить на себе агрессию окружающих, но не нужно поддаваться этому чувству, говорят астрологи, передает Zakon.kz.

В этот день Овнам стоит обратить внимание на свое духовное развитие. Можно начать курс медитаций или занятия йогой, пишет wday.ru.

Тельцам нужно внимательно прислушиваться к своей интуиции и знакам во сне. Они могут дать подсказку на будущее.

Близнецам надо посвятить время саморазвитию. Например, стоит записаться на курсы, освоить что-то новое.

Ракам стоит обратить внимание на здоровье и сбавить обороты в работе. Хорошо побыть в этот день наедине с собой и подумать о желаниях.

Львов ждут приятные события, связанные с друзьями, старшими братьями или сестрами. Некоторых представителей знака ожидает повышение зарплаты или новая должность.

Девы будут заняты вопросом внутренней гармонии. Пора что-то поменять в жизни: купить новую вещь или продать старую.

Весы смогут реализовать свои идеи, не откладывая их в долгий ящик. Стоит также уделять время семье и устроить пикник на природе.

Скорпионы будут озабочены финансовыми вопросами. Пора копить деньги, лучше отложить их в копилку, потом точно пригодятся.

Стрельцам нужно сделать упор на физическую нагрузку и поработать над своей фигурой. Это принесет только пользу.

Козерогам пришла пора уединиться и поразмыслить о жизни. Луна поможет найти ответы. Можно отправиться в спонтанное путешествие.

Для Водолеев пришло время карьерного роста. Но не стоит забывать о семье в этот период. Важно больше времени проводить в кругу близких.

Рыб ожидают изменения в работе. Возможно, сейчас поступит новое предложение от компании мечты или новая должность. Можно сменить сферу своей деятельности.