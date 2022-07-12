Суперлуние произойдет 13 июля: что ждать знакам зодиака
В этот день Овнам стоит обратить внимание на свое духовное развитие. Можно начать курс медитаций или занятия йогой, пишет wday.ru.
Тельцам нужно внимательно прислушиваться к своей интуиции и знакам во сне. Они могут дать подсказку на будущее.
Близнецам надо посвятить время саморазвитию. Например, стоит записаться на курсы, освоить что-то новое.
Ракам стоит обратить внимание на здоровье и сбавить обороты в работе. Хорошо побыть в этот день наедине с собой и подумать о желаниях.
Львов ждут приятные события, связанные с друзьями, старшими братьями или сестрами. Некоторых представителей знака ожидает повышение зарплаты или новая должность.
Девы будут заняты вопросом внутренней гармонии. Пора что-то поменять в жизни: купить новую вещь или продать старую.
Весы смогут реализовать свои идеи, не откладывая их в долгий ящик. Стоит также уделять время семье и устроить пикник на природе.
Скорпионы будут озабочены финансовыми вопросами. Пора копить деньги, лучше отложить их в копилку, потом точно пригодятся.
Стрельцам нужно сделать упор на физическую нагрузку и поработать над своей фигурой. Это принесет только пользу.
Козерогам пришла пора уединиться и поразмыслить о жизни. Луна поможет найти ответы. Можно отправиться в спонтанное путешествие.
Для Водолеев пришло время карьерного роста. Но не стоит забывать о семье в этот период. Важно больше времени проводить в кругу близких.
Рыб ожидают изменения в работе. Возможно, сейчас поступит новое предложение от компании мечты или новая должность. Можно сменить сферу своей деятельности.