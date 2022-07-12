Курс доллара сравнялся с курсом евро: как это отразится на экономике Казахстана

Впервые за 20 лет курс доллара сравнялся с курсом евро. Экономист рассказал, что повлияло на иностранные валюты и как это может отразиться на экономике Казахстана, передает Zakon.kz.

Как объяснил казахстанский экономист и генеральный директор DAMU Capital Management Мурат Кастаев, доллар растет по отношению ко всем основным мировым валютам, и это происходит на фоне ожиданий очередного повышения ставки ФРС США на 50 или 75 базисных пунктов.

Америка уже далеко продвинулась в ужесточении монетарной политики и индекс доллара США достиг максимумов за последние 20 лет. Напротив, европейский Центробанк только собирается перейти к ужесточению денежной политики. При этом на континенте сохраняется высокая инфляция и снижаются темпы экономического роста, – пояснил экономист.

По словам эксперта, из-за высокой глобальной инфляции и повышения ставок центробанками все больше инвесторов склоняется к тому, что мир приближается к рецессии. И если она действительно наступит, то у ФРС США будет пространство для снижения ставки и поддержки американской экономики, тогда как ЕЦБ, запаздывая с повышением ставок, будет лишен возможности ее снижать.

Таким образом доллар США для инвесторов становится гораздо привлекательнее единой европейской валюты, что и привело к паритету между ними, которого не было два десятилетия.

Мурат Кастаев отметил, что, кроме всего прочего, на разнонаправленные тренды в валюте влияет энергетическая зависимость Европы от российского газа, и по мере приближения зимы Европа будет вынуждена закупать газ у других стран по более высокой цене. Это будет разгонять европейскую инфляцию и замедлять экономический рост, а если цены на топливо вырастут значительно, то и вовсе регион уйдет в рецессию.

Что касается покупок валюты, то паритет доллара и евро отражает тектонические сдвиги в мировой экономике и заработать на этом, выиграв на разнице валют, сложно даже для крупных инвестиционных банков и опытных инвесторов, а для большинства населения валютные спекуляции в абсолютно подавляющем числе случаев приводят к убыткам. Экономист Мурат Кастаев

Специалист посоветовал гражданам, у которых есть свободные средства, формировать сбалансированный портфель из валют, где должны присутствовать и доллары, и евро, добавив, что «лично все же отдает предпочтение американской валюте».

Эксперт отметил, что данные изменения курса никак не могут повлиять на экономическую ситуацию в стране. Кроме того, он не отрицает, что в скором времени доллар может перерасти курс евро.