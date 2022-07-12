Власти Туркестана проверили организацию, задолжавшую работникам зарплату за три месяца

В Туркестане городские власти, прокуратура и инспекция труда собрали пресс-конференцию, на которой были озвучены результаты проверки ТОО «Акжол», работники которого жалуются на трехмесячную задержку заработной платы, передает Zakon.kz.

Общая сумма задолженности ТОО «Акжол» перед 752 сотрудниками – 232 млн тенге. Это только невыплаченная заработная плата. При расчете будет начислена предусмотренная законом пеня. На компанию-должника наложен административный штраф. Инспектор по труду Аскар Сейтказин

Фото: пресс-служба акимата Туркестана

В настоящее время идут судебные разбирательства по подряду на реконструкцию автодороги от трассы МКТУ до микрорайона Отырар в Туркестане с компанией, после которой ТОО «Акжол» приняло объект. Вопросы о задолженности перед «Акжол» частных компаний не входят в компетенцию акимата города. Они должны решаться в порядке досудебного урегулирования или в экономическом суде. Митинги и шествия такие вопросы не решают. Только усложняют. Аким Туркестана Нурбол Турашбеков

Отмечается, что основная кредиторская задолженность, из-за которой ТОО «Акжол» не может выплатить заработную плату своим работникам, связана с частными компаниями, где вышеуказанное ТОО являлось подрядчиком либо субподрядчиком.

Фото: пресс-служба акимата Туркестана

Так, присутствовавший на пресс-конференции представитель компании «Капитал констракшн» Бахытжан Исалиев заявил, что долгое время не может добиться от ТОО «Акжол» сверки выполненных работ на сумму более 190 млн тенге.

А генподрядчик одного из административных зданий Абдугани Абдукадыр из компании «Континент Транзит» пояснил, что субподрядчик ТОО «Акжол» не выполнил взятые на себя обязательства и покинул место строительства, при этом сейчас, оставшись должен компании, еще требует 150 млн тенге.

Бывшие партнеры недоумевают, почему ТОО «Акжол» не решает свои проблемы в законном порядке, а шантажирует власти и общественность митингами и шествиями.

Фото: пресс-служба акимата Туркестана

Было это сделано просто по незнанию закона или для нагнетания ситуации, пока неясно. Характерно, что во время собрания «на производстве» рабочие требовали не столько выплаты заработной платы, сколько расчетов с компанией по выполненным в Туркестане строительным работам. Это делает честь духу корпоративной солидарности, царящему в компании, и их высокому капиталистическому сознанию. Но наводит на размышления о настоящих целях шума, поднятого вокруг проблем между компаниями-подрядчиками и субподрядчиками, которые должны были разрешаться в суде. И уже разрешатся, поскольку тянутся с 2019 года.

Фото: пресс-служба акимата Туркестана

Для сведения: общая сумма подрядов, полученных ТОО «Акжол» за последние годы в области, составляет 16 млрд 125 млн 488 тыс. 436 тенге. При этом из открытых источников известно, что владельцу ТОО «Акжол» Сабыру Атаеву принадлежит автобаза на более чем 300 единиц спецтехники, единственный в Туркестане хлебозавод, рынок, рестораны, в данное время компания ведет строительство республиканской автодороги Кызылорда – Павлодар – Успенка – граница РФ, капитальный ремонт моста через реку Ащысу и т.п.