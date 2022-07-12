Создан искусственный интеллект, способный мыслить как младенец

Систему изобрели инженеры Принстонского университета в Нью-Джерси, Университетского колледжа Лондона и принадлежащей Google компании DeepMind, передает Zakon.kz.

Искусственному интеллекту дали название PLATO. Его обучали с помощью серии видеороликов, дающих представление о базовых знаниях – их малыши получают в первые несколько месяцев жизни. Речь идет о понимании постоянства, твердости, непрерывности, неизменяемости и направленной инерции.

Как сообщают исследователи, спустя 28 часов просмотра роликов искусственный интеллект начал проявлять признаки «удивления», когда в видео демонстрировались нереальные, с точки зрения физики, действия.

Ученые надеются, что PLATO поможет понять, как мозг человека постигает интуитивную физику, и станет основой для создания более совершенных систем ИИ. Вместе с тем, по их собственному признанию, обозначенный искусственный интеллект пока не достиг даже уровня трехмесячного ребенка и неизвестно, сможет ли его достичь.