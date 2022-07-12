Несовершеннолетний погиб за рулем мотоцикла в ДТП в Павлодарской области
Фото: Zakon.kz
Авария произошла 10 июля в 16:40 в селе Железинка на пересечении улиц Сарымова и Тәуелсіздік. Мотоцикл марки Yaqi200 столкнулся с «Газелью», передает Zakon.kz.
Как сообщили в Департаменте полиции региона, в результате ДТП 17-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.
Автомашина и мотоцикл водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится досудебное расследование по ст. 345 УК Республики Казахстан.
Назначены соответствующие экспертизы.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ