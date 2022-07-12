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Несовершеннолетний погиб за рулем мотоцикла в ДТП в Павлодарской области

ДТП Фото: Zakon.kz
Авария произошла 10 июля в 16:40 в селе Железинка на пересечении улиц Сарымова и Тәуелсіздік. Мотоцикл марки Yaqi200 столкнулся с «Газелью», передает Zakon.kz.

Как сообщили в Департаменте полиции региона, в результате ДТП 17-летний водитель мотоцикла скончался на месте происшествия.

Автомашина и мотоцикл водворены на специализированную штрафную стоянку. Проводится досудебное расследование по ст. 345 УК Республики Казахстан.

Назначены соответствующие экспертизы.

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