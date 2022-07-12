Несовершеннолетний погиб за рулем мотоцикла в ДТП в Павлодарской области

Фото: Zakon.kz

Авария произошла 10 июля в 16:40 в селе Железинка на пересечении улиц Сарымова и Тәуелсіздік. Мотоцикл марки Yaqi200 столкнулся с «Газелью», передает Zakon.kz.

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