Крупная подпольная нарколаборатория ликвидирована в Алматы

Задержаны двое граждан, занимавшихся кустарным изготовлением и сбытом синтетических наркотиков через интернет, передает Zakon.kz.

Как сообщили в КНБ, 29 июня в Алматы и пригороде изъято порядка 16 кг готовых наркотиков, 15 кг – на стадии кристаллизации, более 5 тонн прекурсоров и лабораторное оборудование.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Стоимость изъятых наркотических средств на черном рынке оценивается более чем в полмиллиарда тенге.

Фото: пресс-служба КНБ РК

Ведется расследование.