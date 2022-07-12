Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Какие продукты не стоит употреблять во время завтрака

еда Фото: pixabay
Врач-диетолог Евгений Арзамасцев дал ряд рекомендаций для составления полезного завтрака, передает Zakon.kz.
Самыми вредными стоит назвать продукты, которые достаточно сложно перевариваются и очень тяжелые. Это любое жирное мясо, свинина, даже жирная говядина. Их лучше не использовать, – цитирует эксперта «Москва 24».

Врач также посоветовал не есть сложнокомпонентные блюда, такие как макароны с грибами, сыром и маслом, а также содержащие сало или избыточное количество жиров. По его словам, это тяжело переваривается и дает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, а также тяжесть в течение дня.

Отмечается, что не будет пользы также в популярной на завтрак яичнице, если она пережарена.

Употреблять же стоит долговаримые крупы, такие как гречка или геркулес, творог или омлет из двух-трех яиц.

Белок – достаточно легкоусвояемый продукт, не требующий серьезной работы желудочно-кишечного тракта, в отличие от мяса. Потребление белковых продуктов утром не будет давать чувства тяжести, – сказал Арзамасцев.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Читайте также

Какие декретные выплаты и пособия на ребенка можно получить в Казахстане

Куда жаловаться казахстанцам на плохой интернет

Врач рассказала, почему появляется стоматит у ребенка и как его лечить

Елена Беляева
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
Административные наказания ужесточили для казахстанских водителей
Осенью ужесточат административные наказания для казахстанских водителей
видео Казнет Кыргызстан
Шокирующее видео гибели полицейского при спасении ребенка взбудоражило Казнет
Казахстан открывает границу с Россией и Узбекистаном
Казахстан открывает 12 автомобильных пунктов пропуска через границу
Нур-Султане
Жара до +45 ожидается в Казахстане в понедельник
Алаколь
Алаколь: туристы должны быть в безопасности и не опасаться за свою жизнь
Избиение после ДТП в Алматы
Конфликт на дороге в Алматы перерос в избиение и попал на видео
в Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
В Казахстане растет количество заболевших коронавирусом
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления