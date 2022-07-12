Какие продукты не стоит употреблять во время завтрака

Врач-диетолог Евгений Арзамасцев дал ряд рекомендаций для составления полезного завтрака, передает Zakon.kz.

Самыми вредными стоит назвать продукты, которые достаточно сложно перевариваются и очень тяжелые. Это любое жирное мясо, свинина, даже жирная говядина. Их лучше не использовать, – цитирует эксперта «Москва 24».

Врач также посоветовал не есть сложнокомпонентные блюда, такие как макароны с грибами, сыром и маслом, а также содержащие сало или избыточное количество жиров. По его словам, это тяжело переваривается и дает большую нагрузку на желудочно-кишечный тракт, а также тяжесть в течение дня.

Отмечается, что не будет пользы также в популярной на завтрак яичнице, если она пережарена.

Употреблять же стоит долговаримые крупы, такие как гречка или геркулес, творог или омлет из двух-трех яиц.

Белок – достаточно легкоусвояемый продукт, не требующий серьезной работы желудочно-кишечного тракта, в отличие от мяса. Потребление белковых продуктов утром не будет давать чувства тяжести, – сказал Арзамасцев.