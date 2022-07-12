Смаилов рассказал о том, как решился вопрос с ограничением работы КТК

Премьер-министр Алихан Смаилов в интервью телеканалу Qazaqstan объяснил, как был решен вопрос после приостановки работы Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), передает корреспондент Zakon.kz.

Возникают логистические проблемы, связанные с торговлей. Приведу один пример. По нефтепроводу КТК. 5 июля районный суд Новороссийска на месяц ограничил работу КТК. 6 июля мы связались с нашим российским коллегой - председателем правительства, и в тот же день решили этот вопрос. Работа трубопровода КТК идет в штатном режиме. Нет ограничений на экспорт нефти. Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов

Ранее 5 июля приморский районный суд Новороссийска принял решение о приостановке деятельности Каспийского трубопроводного консорциума (КТК, компания с участием России и Казахстана) из-за экологических нарушений.

Новость по теме Работу двух выносных причальных устройств на нефтепроводе КТК остановили на 10 дней

Информацию о приостановке деятельности двух выносных причальных устройств (ВПУ) на Каспийском трубопроводном консорциуме (КТК) прокомментировал министр энергетики Казахстана Болат Акчулаков.

11 июля пресс-служба КТК сообщила, что в настоящее время работает над устранением замечаний, выявленных в ходе проверки Ространснадзором во исполнение поручения заместителя председателя правительства Российской Федерации Виктории Абрамченко №ВА-П11-5574. Замечания планируется устранить в максимально сжатые сроки.

Каспийский трубопроводный концорциум (КТК) направил в Приморский районный суд Новороссийска ходатайство с просьбой приостановить исполнение вынесенного постановления суда об административном приостановлении деятельности компании.