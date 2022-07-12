Скачок заболеваемости коронавирусом зафиксировали в Сербии

Министерство здравоохранения впервые с конца марта зафиксировало свыше 2 тыс. случаев заболевания COVID-19, передает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, в больнице находится 184 пациента, девять из которых подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.

11 июля в Сербии было зафиксировано 1876 заразившихся, это было самым высоким уровнем заболеваемости COVID-19 с апреля этого года.

С начала пандемии в семимиллионной Сербии заболели 2 045 101 человек, умерли 16 155 человек. Процент смертности в республике на данный момент составляет 0,79%.