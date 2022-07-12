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Экс-президент Анголы умер в результате естественных причин – эксперты

экс-президент Анголы Фото: wikimedia
Судебные эксперты в Испании провели вскрытие бывшего президента Анголы Жозе Эдуарда душ Сантуша, передает Zakon.kz.

Как пишут РИА Новости, Сантуш страдал сердечной недостаточностью и легочной суперинфекцией. И предварительные результаты вскрытия указывают на «естественную смерть». Однако окончательные итоги будут обнародованы после проведения дополнительных экспертиз.

Между тем, семья экс-президенты стремится как можно скорее репатриировать останки для их похорон на родине. Отметим, что с 2019 года Сантуш проживал в Барселоне. Суд в Испании примет решение о передаче тела на этой неделе.

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Душ Сантуш скончался в больнице в Барселоне 8 июля, ему было 79 лет. Сообщается, что последние дни он провел в искусственной коме после остановки сердца. Вскрытие тела было проведено по требованию его дочери. Чизе (Вельвичия) душ Сантуш обвиняла в покушении на убийство бывшую супругу экс-президента Ану Паулу и его личного врача.

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