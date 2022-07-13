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Четверо детей попали в больницу в Уральске с признаками отравления

авто Фото: Zakon.kz
Детей в возрасте 1.3, шести, девяти и 10 лет с высокой температурой доставили в приемное отделение областной инфекционной больницы на скорой помощи утром 12 июля, передает Zakon.kz.

Как пишет портал «Мой город», диагноз – острый гастроэнтероколит (воспалительное заболевание нескольких отделов желудочно-кишечного тракта).

Родители предполагают, что дети отравились арбузом.

По словам родителей, они ели арбуз 9 июля. Но заболели 11 июля. Первым заболел самый младший, но он арбуз не ел. Поэтому отравление арбузом под большим сомнением. Взяты необходимые анализы, по результатам будет известна причина, – прокомментировали в пресс-службе Управления здравоохранения ЗКО.

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