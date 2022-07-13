Восемь политиков поборются за должность премьера Британии

Глава парламентского «Комитета 1922», объединяющего парламентариев-тори и отвечающего за процесс избрания очередного партийного лидера, Грэм Брейди заявил, что процесс регистрации кандидатов завершен, передает Zakon.kz.

Как пишет «Русская служба BBC», к первому туру голосования допущены бывший министр финансов Риши Сунак, глава МИД Лиз Трасс, замминистра торговли Пенни Мордонт, министр финансов Надим Захави, бывший глава МИД Джереми Хант, глава комитета по иностранным делам Палаты общин британского парламента Том Тугендхат, генеральный прокурор Англии и Уэльса Сью-Эллен Брейвермен и депутат Кеми Бэйднок.

Отмечается, что в первом раунде будут отсеяны кандидаты, которые получат менее 30 голосов. После состоятся еще несколько раундов, в результате которых должны остаться только два претендента на должность лидера. Их кандидатуры будут вынесены на всеобщее голосование членов Консервативной партии (не только депутатов).

Уточняется, что имя нового премьер-министра страны станет известно 5 сентября.

Ранее 7 июля Борис Джонсон ушел в отставку с поста премьер-министра Великобритании. Это произошло из-за скандала, вызванного пьяными домогательствами его протеже, заместителя координатора парламентской фракции Консервативной партии Криса Пинчера. Он заявил, что выбор нового главы Консервативной партии должен начаться незамедлительно, добавив, что о сроках будет сообщено на следующей неделе.