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СМИ: Twitter подал в суд на Илона Маска

Илон Маск, сделка Фото: pixabay
Twitter подал в суд на предпринимателя Илона Маска, чтобы добиться приобретения им соцсети, сообщает Zakon.kz.

Как передает The New York Times, с помощью иска Twitter хочет принудить бизнесмена завершить покупку компании.

Twitter инициирует этот иск, чтобы запретить Маску дальнейшие нарушения, заставить Маска выполнить свои юридические обязательства и принудить к завершению слияния при выполнении нескольких невыполненных условий, - говорится в документе.

Ранее Илон Маск уведомил Twitter о расторжении сделки по покупке компании из-за того, что в соцсети не выполнили договорных обязательств.

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