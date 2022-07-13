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МВФ ухудшил прогноз по ВВП США на 2022 год

США рецессия Фото: pixabay
Международный валютный фонд (МВФ) ухудшил прогноз по росту ВВП США на 2022 год до 2,3 процента, сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в опубликованном во вторник докладе фонда.

Из него следует, что организация понизила прогноз по росту ВВП США по сравнению со своими апрельскими оценками на 1,4% и 1,3% в этом и следующем году.

В докладе МВФ отмечается, что члены исполнительного совета организации пришли к заключению, что избежание рецессий в Штатах становится все более затруднительным, а «вторжение Российской Федерации на территорию Украины, затяжная пандемия коронавируса и ограничения с поставками создают дополнительные проблемы».

МВФ отметил, что экономика США испытывает серьезное инфляционное давление, когда снижение цен на промышленные товары, сопровождается ростом цен на жилье, медицинские и иные услуги, а также на продовольствие и энергию.

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