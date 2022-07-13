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Вратарь сборной Казахстана по футболу Игорь Шацкий получил сотрясение мозга

Футбол Травма Вратаря Фото: Instagram/shakhterfc
12 июля состоялись два перенесенных матча чемпионата КПЛ по футболу. И в матче, который прошел на карагандинском стадионе «Шахтер», вратарь местного клуба Игорь Шацких получил серьезную травму, сообщает Zakon.kz.

В матче против павлодарского «Аксу» страж ворот сборной Казахстана и карагандинского «Шахтера» Игорь Шацкий, по предварительным данным, получил сотрясение мозга. Этот игровой инцидент произошел в самом конце поединка, когда вратарь столкнулся с футболистом гостевой команды. Сразу после этого игрового момента Шацкого на скорой увезли в больницу.

Ничего конкретного сейчас не могу сказать, пока не было обследования. Его забрали на скорой помощи. Сейчас большая плотность игр, жаль, когда выпадает такой игрок, как Игорь, лидер команды. Хочу ему пожелать скорейшего выздоровления и возвращения в строй. Вахид Масудов, главный тренер ФК Шахтер

Сам матч между «Шахтером» и «Аксу» завершился крупной победой горняков – 4:2.

В другом перенесенном матче казахстанской Премьер-лиги туркестанский «Туран» дома уступил «Актобе» – 0:2. Западноказахстанцы после этого успеха единолично возглавили таблицу чемпионата, у них 29 очков. За ним идут «Астана» (27) и «Ордабасы» (26).

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