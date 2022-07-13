Парень умер после конфликта на рынке «Алтын-Орда»: родные обвиняют врачей в халатности

Родные погибшего из-за потасовки на рынке «Алтын-Орда» обвиняют врачей в халатности. Они уверены, что его можно было спасти, сообщает Zakon.kz.

По информации Almaty.tv, в Талгарской больнице сделали все возможное согласно алгоритму.

Инцидент произошел почти месяц назад. Парень хотел продать телефон на рынке, чтобы купить домой корову. В результате местные перекупщики обманным путем завладели его телефоном. Попытка вернуть его оказалась для него роковой.

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Сначала к моему мужу подошла женщина с ребенком и сказала, что знает, где можно продать телефон. Он уже тогда почувствовал что-то неладное, но все же решил продать смартфон. Перекупщик взял телефон в руки, чтобы посмотреть его, и резко убежал. Когда муж догнал вора, тот его ударил два раза. Супруга погибшего

Очевидцы, снимавшие момент потасовки на видео, рассказали, что у вора был нож. Именно поэтому женщины побоялись вмешиваться в разборки.

Какой человек в здравом уме вмешается, если кто-то вооружен ножом? Мы снимали на телефон, чтобы его лицо было видно, опубликовали в соцсетях, чтобы он не смог избежать наказания. На следующий день после конфликта полицейские вызвали нас на допрос, и мы рассказали, как все было. Очевидец инцидента

После инцидента пострадавший с опухшим глазом приехал домой. Неделю его мучили головные боли, вызывать скорую парень не торопился. Лишь когда мигрень стала невыносимой, он обратился в больницу.

Почти неделю нам не давали направление. Врачи Талгарской больницы кололи какие-то обезболивающие, но операцию не назначили. И даже не выделили нам скорую, чтобы отвезти в город. Я намерена подать на них в суд за халатное обращение. Мать погибшего

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По словам врачей, они сделали все от них зависящее.