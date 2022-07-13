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Законодательство РК

Трудоустройство через взятку: глава музея оштрафован на 6 млн тенге

музей директор Тараз взятка Фото: Zakon.kz
За взятку по трудоустройству экскурсовода глава таразского музея-заповедника выплатит миллионный штраф, сообщает Zakon.kz.

Первый замруководителя Департамента Агентства РК по противодействию коррупции по Жамбылской области Ернар Макажанов отметил, что в регионе не прекращаются факты взяточничества при приеме на работу.

Так, приговором суда №2 Тараза директор Государственного историко-культурного музея-заповедника «Ежелгі Тараз ескерткіштері» Нурлан Быкыбаев, заместитель директора Галия Алимжанова и экс-руководитель отдела Жамал Ақпан признаны виновными за получение взятки.

Каждому из них, по уточнению Макажанова, назначено наказание в виде штрафа в размере 6 млн тенге с пожизненным лишением права занимать должности на государственной службе.

Быкыбаев со своими подельниками получили взятку в размере 200 тысяч тенге для трудоустройства на скромную должность экскурсовода.Ернар Макажанов

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