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Незаконную игру в рулетку с крупье организовал житель Алматинской области

Незаконную игру в рулетку с крупье организовал житель Алматинской области Фото: pxhere
В Алматинской области мужчина организовал незаконную игру в рулетку с привлечением крупье, сообщает Zakon.kz.

Факты незаконного установления в нескольких игорных заведениях «столов-рулеток» без соответствующих разрешительных документов выявлены сотрудниками Департамента АФМ по Алматинской области.

Игровые залы расположены на территории Алматинской области с разрешением осуществления деятельности только для игровых автоматов.

Организаторами заведения с целью извлечения дохода использованы «рулетки», работающие с участием крупье, что является нарушением Закона РК «Об игорном бизнесе», так как участие представителей за игровыми столами разрешено только для казино. Пресс-служба Агентства по финансовому мониторингу

По данному факту ведется следствие.

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Анастасия Стативкина
Алматинская область
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