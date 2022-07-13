На севере Казахстана ожидается жара

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Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 июля 2022 года. Теплые воздушные массы из районов Ирана начнут оказывать свое влияние практически на всю территорию страны, принося с собой тепло, сообщает Zakon.kz.

На севере страны столбики термометров в дневные часы зафиксируют +30...+35°С. Но, несмотря на высокий температурный фон, сохраняются кратковременные дожди с грозами. РГП «Казгидромет» С 15 июля на запад, а с 16 июля и на север страны начнет влиять северный циклон, который обусловит небольшое понижение температуры воздуха. Читайте также Первый эко-паркинг появится в Алматы СМИ: Twitter подал в суд на Илона Маска Штормовое предупреждение объявлено в четырех регионах Казахстана

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