На севере Казахстана ожидается жара
Фото: pexels
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 14-16 июля 2022 года. Теплые воздушные массы из районов Ирана начнут оказывать свое влияние практически на всю территорию страны, принося с собой тепло, сообщает Zakon.kz.
На севере страны столбики термометров в дневные часы зафиксируют +30...+35°С. Но, несмотря на высокий температурный фон, сохраняются кратковременные дожди с грозами. РГП «Казгидромет»
С 15 июля на запад, а с 16 июля и на север страны начнет влиять северный циклон, который обусловит небольшое понижение температуры воздуха.
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