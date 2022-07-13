Нужна «вакцина от бешенства»: депутат о неподъемных ценах на товары

По мнению депутата Мажилиса Парламента РК Аманжана Жамалова, на сегодняшний день рост цен остается главной проблемой экономики. Нужны решительные меры, чтобы инфляция не «съедала» доходы казахстанцев, передает Zakon.kz.

Жамалов отметил, что как депутат часто критикует Нацбанк и Правительство за «нерешительность и твердолобость в вопросе сдерживания цен», но у проблемы есть и третья сторона – торговые сети. Так, по его словам, товары на прилавках достигли «бешеных» цен, и Правительству необходимо срочно разработать «вакцину от бешенства».

Сейчас основные меры сдерживания роста цен реализуются через сами торговые сети. Основной инструмент – «оборотная схема». Это льготное кредитование торговых сетей, которые берут на себя обязательства по сдерживанию цен. На нее потратили 81 млрд тенге, а ощутимого эффекта не наблюдается. Аманжан Жамалов

Депутат рассказал, что на примере одной из крупных торговых сетей законодатели убедились в необходимости серьезной доработки этого механизма. Дело в том, что, во-первых, в «оборотной схеме» участвует ограниченный список товаров, который заранее оговаривается, - например, цены сдерживаются только по 19 социально значимым товарам. Во-вторых, невозможно посчитать реальный эффект «оборотной схемы», поскольку нет данных, какая доля товаров из общего объема была продана по льготным ценам: один и тот же товар может реализовываться как по льготной, так и по рыночной цене. В результате продукция с льготными ценниками раскупается быстро и ее хватает на непродолжительное время торговли. В-третьих, «оборотная схема» работает в пользу всех слоев населения. Льготный товар может быть разобран оптовиками или состоятельными людьми, а семья с низкими доходами останется не у дел. В-четвертых, законом установлена предельная наценка на социально значимые товары не более 15%. Но у торговых сетей есть так называемые «ретробонусы».

Это «разбойничий» инструмент, придуманный торгашами. Он заставляет производителей отдавать плоды их труда за ничтожную плату и принуждает покупателей брать эти товары по гораздо более высокой цене.Фактически это плата производителей магазину за продажу товара, чтобы товар вообще мог попасть на полку. Если учитывать эти бонусы, то наценка в торговых сетях составляет почти 40% вместо установленных законом 15%. Возьмем, например, бутылку минеральной воды. Ее себестоимость, условно, 100 тенге. К этой сумме начисляется «ретробонус» в 20 тенге. Плюс наценка 15%, или 18 тенге. Конечная цена – 138 тенге. После продажи товара 120 тенге уходят производителю, из которых он возвращает торговой сети «ретробонус» в 20 тенге. Итоговая наценка торговой сети – 38 тенге, или 38%. Но никак не 15%.

Ситуация, считает депутат, усложняется еще и тем, что граждане не знают, какие товары продаются по льготным ценам. На каждой продукции из списка есть специальная маркировка, указывающая, что данный товар является социальным и имеет специальную цену. Но эта маркировка едва заметна.

Жамалов поделился собственным видением улучшения «оборотной схемы». По его словам, для начала нужно проанализировать эффект от применения механизма – какой объем товаров в общем потреблении продается по льготным ценам. Если эффект окажется низким, объем финансирования нужно увеличить.

Конечно, невозможно обеспечить всех покупателей товарами по низкой цене. Но цены на товары, продаваемые по «оборотной схеме», должны служить «маяком» для торговых сетей и магазинов. Они должны заставить их ориентироваться на эти цены и, учитывая конкуренцию, не задирать цены на товары. Для этого нужно также анализировать цены и объемы у других ритейлеров. Аманжан Жамалов

Депутат также предложил подумать над расширением перечня товаров, изучить систему «ретробонусов» и принять методологическое решение относительно контроля наценки товара с их учетом. Затронул он и тему важности разработки стандартной маркировки льготных товаров, субсидируемых государством.

Но в заключение хочется сказать, что наиболее эффективным инструментом поддержки социально уязвимых слоев населения являются адресные меры. Поэтому льготные товары лучше продавать именно социально уязвимым слоям населения. Для этого существуют различные экономические инструменты. Например, продовольственные карточки. Человек может предъявить карточку и купить товар по сниженной цене. Тогда поддержку получат именно те, кто в ней нуждается.