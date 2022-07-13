Назначен новый прокурор Павлодара

Асан Нурбаев назначен прокурором Павлодара. Ранее он был руководителем прокуратуры Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.

Распоряжением Генерального прокурора РК от 7 июля 2022 года прокурором города Павлодара назначен советник юстиции Нурбаев Асан Нурбаевич.

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Ранее был назначен новый глава суда Нур-Султана. Им стал Акан Жумагулов. Ранее он возглавлял судебную коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда.