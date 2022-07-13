Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Назначен новый прокурор Павлодара

Асан Нурбаев Фото: Генеральная прокуратура РК
Асан Нурбаев назначен прокурором Павлодара. Ранее он был руководителем прокуратуры Мангистауской области, сообщает Zakon.kz.
Распоряжением Генерального прокурора РК от 7 июля 2022 года прокурором города Павлодара назначен советник юстиции Нурбаев Асан Нурбаевич.

Ранее был назначен новый глава суда Нур-Султана. Им стал Акан Жумагулов. Ранее он возглавлял судебную коллегию по уголовным делам Алматинского городского суда.

Читайте также

Казахстан не будет ограничивать ввоз автомобилей из-за рубежа

Основную магистраль закроют на ремонт в Нур-Султане

Бизнесмена пытались незаконно оштрафовать на 5 млн тенге

Анастасия Стативкина
Павлодар
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Суперлуние произойдет 13 июля
Суперлуние произойдет 13 июля: что ждать знакам зодиака
Административные наказания ужесточили для казахстанских водителей
Осенью ужесточат административные наказания для казахстанских водителей
Теннис Ужин чемпионов
Рыбакина поразила англичан шикарным платьем на ужине в честь чемпионов
Младенец
Какие декретные выплаты и пособия на ребенка можно получить в Казахстане
Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Казахстане
Резкий скачок заболеваемости COVID-19 зарегистрировали в Казахстане
Супружеский пенсионный аннуитет внедрят в Казахстане
Супружеский пенсионный аннуитет внедрят в Казахстане
обучение
Более 120 преподавателей работали с поддельными дипломами в Алматинской области
видео Казнет Кыргызстан
Шокирующее видео спасения ребенка взбудоражило Казнет
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления