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«МЮ» без Роналду одержал первую победу под руководством Эрика тен Хага

Футбол МЮ Ливерпуль Фото: Instagram/manchesterunited
В Бангкоке в рамках азиатского тура прошла товарищеская игра между грандами английского футбола, «Манчестер Юнайтед» встречался с «Ливерпулем». Поединок, хоть и выставочный, завершился победой «манкунианцев» – 4:0, сообщает Zakon.kz.

Этот матч был первым для голландского наставника Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Счет в этой встрече в самом начале открыл форвард «МЮ» Джейдон Санчо.

На 30-й минуте первого тайма полузащитник Фред увеличил преимущество команды Эрика тен Хага – 2:0.

Нападающий «красных дьяволов» Антони Марсьяль через несколько минут увеличил результат до 3:0.

Во втором тайме Факундо Пельистри завершил окончательный разгром команды из Ливерпуля – 4:0.

Выставочный матч «Манчестер Юнайтед» пропускал его лидер Криштиану Роналду, который не поехал в азиатский тур из-за семейных обстоятельств.

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