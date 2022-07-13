«МЮ» без Роналду одержал первую победу под руководством Эрика тен Хага

В Бангкоке в рамках азиатского тура прошла товарищеская игра между грандами английского футбола, «Манчестер Юнайтед» встречался с «Ливерпулем». Поединок, хоть и выставочный, завершился победой «манкунианцев» – 4:0, сообщает Zakon.kz.

Этот матч был первым для голландского наставника Эрика тен Хага на посту главного тренера «Манчестер Юнайтед». Счет в этой встрече в самом начале открыл форвард «МЮ» Джейдон Санчо.

На 30-й минуте первого тайма полузащитник Фред увеличил преимущество команды Эрика тен Хага – 2:0.

Нападающий «красных дьяволов» Антони Марсьяль через несколько минут увеличил результат до 3:0.

Во втором тайме Факундо Пельистри завершил окончательный разгром команды из Ливерпуля – 4:0.

Выставочный матч «Манчестер Юнайтед» пропускал его лидер Криштиану Роналду, который не поехал в азиатский тур из-за семейных обстоятельств.

Получайте яркие эмоции от лучшие футбольных матчей вместе с Parimatch и летите отдыхать в Rixos Анталья. Путевки на двоих, топ-призы и бонусы на 14 000 000 тенге каждую неделю!