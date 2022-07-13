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В Алматы на ночь закроют проезд по двум перекресткам

В Алматы на ночь закроют проезд по двум перекресткам Фото: pexels
В Медеуском районе Алматы на ночь закроют проезд по двум перекресткам, сообщает Zakon.kz.

  • С 22:00 15 июля до 06:00 16 июля на пересечении проспекта Достык и улицы Толе би;

  • с 22:00 16 июля до 06:00 17 июля на пересечении улиц Богенбай батыра и Пушкина.

Временные ограничения вводятся для обеспечения безопасности проведения плановых реконструкционных работ на участках магистральных трубопроводов, пролегающих под проезжей частью названных уличных сегментов. ТОО «Алматинские тепловые сети»

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