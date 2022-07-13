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Известная волейболистка Ким Гласс едва не лишилась глаза после удара прохожего

Волейбол Нападение Фото: Instagram/itskimglass
Титулованная американская волейболистка Ким Гласс подверглась жестокому нападению возле ресторана в Лос-Анджелесе (США), когда прогуливалась со своей подругой, сообщает Zakon.kz.

Серебряный призер Олимпиады-2008, американская волейболистка, фитнес-модель и тренер Ким Гласс получила серьезную травму, передает CNN. Незнакомый мужчина кинул в нее металлический предмет. После этого у спортсменки диагностировали перелом глазницы.

Он был по другую сторону дороги, у него что-то было в руке, он посмотрел на меня с ненавистью, я повернулась и сказала подруге: «Думаю, с ним что-то не так». Прежде чем успела опомниться, большой металлический болт попал мне в глаз. Это произошло так быстро.Ким Гласс

Сразу же после происшествия очевидцам удалось задержать нападавшего, а саму волейболистку доставили в больницу. Ким Гласс через свои соцсети успокоила поклонников и заверила, что с ней все в порядке.

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