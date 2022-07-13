Елена Рыбакина обратилась к жителям Алматы

Победительница Открытого чемпионата Великобритании по теннису 2022 года Елена Рыбакина сделала заявление по поводу отмены своего визита в главный теннисный город Казахстана – Алматы, сообщает Zakon.kz.

На 13 июля у Елены Рыбакиной был запланирован визит в Алматы, уже была составлена программа ее встреч с болельщиками и журналистами. Но в последний момент состояние здоровья не позволило казахстанской чемпионке прилететь в Алматы.

Дорогие алматинцы! Сегодня я планировала прилететь к вам, чтобы разделить радость нашей победы на Уимблдоне. К сожалению, физическое переутомление и эмоциональная нагрузка последних дней сказались на моем самочувствии и я вынуждена взять перерыв на восстановление. Я обязательно приеду в ваш замечательный город в следующий раз. Благодарю вас за понимание и поддержку! Елена Рыбакина

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