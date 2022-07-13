Осужденный избил сотрудника колонии в Карагандинской области

В Карагандинской области осужденный избил сотрудника колонии. Ему добавили к сроку четыре года, сообщает Zakon.kz.

Инцидент произошел в ноябре 2021 года в учреждении АК-159/25. Осужденный, находясь в одной из камер дисциплинарного изолятора, нанес удар сотруднику учреждения, в результате чего у него образовалась гематома. ДУИС по Карагандинской области

По данному факту было заведено уголовное дело и передано в суд.

Приговором суда за нанесение телесных повреждений сотруднику учреждения при исполнении служебных обязанностей осужденного приговорили к четырем годам лишения свободы.

До инцидента мужчине оставался год до освобождения. Теперь он проведет в колонии пять лет.