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В Актау продолжают строительство оптово-распределительного центра

работы центр стройка Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области
В Актау полным ходом идет строительство оптово-распределительного центра и коммунального рынка, возводятся складские и торговые комплексы. Общий процент выполненных работ достиг 30%.

По словам директора ТОО «ОРЦ Актау», занимающегося строительством оптово-распределительного центра, Бекзата Жеткизгенова, работы идут по плану, первые этажи всех помещений объекта уже возведены, на данный момент ведутся монтажные работы.

Как отмечают в Центре общественных коммуникаций Мангистауской области, после сдачи объекта в эксплуатацию в павильонах более 500 фермеров смогут реализовывать свою продукцию без посредников.

центр стройка

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

У них будут свои склады для хранения овощей и фруктов, а также холодильные и морозильные камеры. За аренду фермеры платить не будут, что в свою очередь положительно скажется на снижении цены для конечного потребителя.

строительство центр

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Напомним, 22 сентября минувшего года во время визита в Мангистаускую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал поручение акиму Мангистауской области Нурлану Ногаеву обеспечить строительство коммунального и оптового рынка.

Благодаря тому, что продукция на данном рынке будет реализовываться сельхозпроизводителями напрямую, минуя посредников, население получит возможность приобретать продуктовые товары по более низким ценам.

Строительство рынка со складами и павильонами ведется в 36 микрорайоне.

центр

Фото: пресс-служба акимата Мангистауской области

Напомним, что на территории рынка будет работать автовокзал на 750 мест для автомобилей и городского общественного транспорта, также предусмотрен пассажирский терминал на 500 человек. Добавим, что объекты планируется сдать в эксплуатацию в 2023 году.

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Анастасия Московчук
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