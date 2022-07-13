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В 59 селах Акмолинской области отремонтируют соцобъекты

ремонт развитие Акмолинская область Фото: пресс-служба управления внутренней политики Акмолинской области
В Акмолинской области создаются все условия для развития сельских территорий. Модернизация социальных и инфраструктурных проектов осуществляется за счет всех государственных программ, в том числе в рамках проекта «Ауыл – Ел бесігі».

По данным Управления внутренней политики, для создания комфортных условий проживания на селе в рамках программы «Ауыл – Ел бесігі» в 2022 году на реализацию 72 мероприятий направлено 9 млрд тенге.

В 59 селах, как уточнили в Управлении экономики и бюджетного планирования области, обновят и отремонтируют объекты образования, культуры, спорта и здравоохранения.

Сегодня полным ходом идут работы по строительству, реконструкции, капитальному и среднему ремонту в сферах обеспечения населения питьевой водой, электроэнергией, транспортной инфраструктурой и теплоснабжением.

Ведется установка 17 спортивно-игровых площадок, ремонт 155 км внутрипоселковых дорог, капитальный ремонт двух школ, трех Домов культуры, реконструкция стадиона, 70 км сетей водоснабжения, строительство 168 км сетей электроснабжения, фельдшерско-акушерского пункта, физкультурно-оздоровительного и спортивного комплексов.Пресс-служба акимата Акмолинской области

Напомним, за три последних года программой «Ауыл – Ел бесігі» охвачено 35 сел с населением более 100 тыс. человек. На реализацию 142 проектов из бюджета выделено порядка 19 млрд тенге. Проведен ремонт 26 объектов социальной сферы, 8 объектов ЖКХ, 208 км внутрипоселковых дорог, 34 км водопроводных сетей, 19 км сетей теплоснабжения, построены котельная и два физкультурно-оздоровительных комплекса.

К слову, при реализации данных проектов создано 1133 временных рабочих места, а после ввода в эксплуатацию объектов – еще 48 постоянных.

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